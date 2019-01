Na většině území Česka by měl silný severozápadní až západní vítr zeslábnout v pondělí večer. Na východě Čech a v oblasti Českomoravské vrchoviny ale bude silně foukat i v úterý.

Na horách by lidé měli omezit túry a zejména se nevydávat do hřebenových partií. Dbát zvýšené opatrnost by kvůli větru měli také řidiči. Meteorologové také radí upevnit volně uložené předměty a zabezpečit skleníky.