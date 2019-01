Muž, který podle žalobce napadl tenistku Kvitovou, tvrdí, že byl v práci. Důkazy ale chybí

To, že by napadl Petru Kvitovou, Radim Žondra od počátku popírá a zopakoval to znovu i u soudu v Brně „V den přepadení tenistky jsem byl na stavbě v Napajedlích,“ tvrdí muž, kterému za vydírání a porušování domovní svobody hrozí až dvanáct let vězení.

Přítelkyně obžalovaného v úterý vypověděla, že Žondra v noci z 19. na 20. prosince spal u ní v Černé Hoře na Blanensku a ráno kolem páté hodiny odjel autem do Napajedel. Podle ní se Žondra ten den choval úplně běžně, žádnou změnu na něm nepozorovala a 20. prosince si poslali asi třicet sms zpráv. Doplnila, že je ale všechny smazali, protože v té době měli ještě jiný vztah. Policie tedy nemá zprávy k dispozici.