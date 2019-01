Zloděje lákají opuštěné chaty a chalupy, s jejich zabezpečením radí i aplikace

Chatové oblasti obvykle bývají v lesích daleko od měst, v zimních měsících je navíc většina nemovitostí opuštěná – a to láká zloděje. Scénář je přitom podobný a zloději se do objektu vloupají tím, že rozbijí okno. Stává se i to, že stavení zapálí, aby se zbavili stop.

„V minulosti jsme takto řešili sérii zapálení dvojice mladíků na útěku, kdy jedna z chat v osadě u Horního Slavkova celá do základů shořela,“ řekl mluvčí hasičů Karlovarského kraje Martin Kasal.

Problematická místa policisté pravidelně kontrolují, ani to ale nestačí a zabezpečení vylepšují i sami chataři. Montují alarmy i bezpečnostní kamery.