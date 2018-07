Chata nejen v jezerní kotlině. Řada lidí se do rekreačních objektů stěhuje natrvalo

Podle zástupců realitních kanceláří ceny chat a chalup v Česku v posledních letech rostou, loni se meziročně zvýšily o pět až deset procent. Klienti většinou požadují nemovitosti v dojezdové vzdálenosti do jedné hodiny od místa bydliště. Přibývá také mladších zájemců ve věku od 30 do 40 let a roste zájem o chalupy, které jsou už vybavené.

Největší zájem je o Středočeský kraj, zejména údolí Berounky a Posázaví, dále o Krkonoše nebo Šumavu. „Přece jenom jsou nájmy v Praze vyšší, celkově je Praha finančně náročnější,“ říká třeba obyvatelka středočeské obce Černolice Miroslava Dlouhá, která se s rodinou do rekreační chaty přestěhovala natrvalo.