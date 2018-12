O sbírky na moderní protézy pro děti bez rukou mají dárci zájem. O náhradu usiluje i čtyřletý chlapec

Právě on stál u zrodu řady podobných sbírek . Dětí bez končetin jsou totiž v Česku desítky. „Dostávají invalidní důchody, ale oni nejsou žádní invalidé. Oni potřebují jenom protézu, která nakonec vyjde ve výsledku levněji než někomu celý život platit invalidní důchod,“ podotkla ředitelka Nadace Charty 77 – Konto Bariéry Božena Jirků.

Patnáctiletý Jan, který nešťastnou náhodou přišel o obě ruce, se stal rekordmanem v historii sbírek. Na jeho nové speciální končetiny se loni v listopadu vybraly peníze dva dny po odvysílání reportáže v Událostech. A do týdne dárci pomohli ještě dalším dvěma chlapcům. Od ledna má Jan nové bionické ruce, které mu umožňují třeba i hrát na pozoun.

Na moderní protézu čeká i čtyřletý Karel, který se bez části ruky narodil. Zatím si musí vystačit s jednou, má totiž jen kosmetickou náhradu. Na kontu sbírky chybí 245 tisíc, pokud se najdou dárci, už na jaře by mohl používat obě ruce. „Doufám, že si pomůže třeba se zapínáním zipu, zavazováním tkaničky. I hrnek by tím měl chytnout,“ přiblížila Karlova matka Simona Kolesová.

Protéza by pomohla i při sportování. Právě pohyb a cvičení jsou cílem akce nazvané Run and Help, jejíž další ročník začne už v dubnu. Letos díky ní dostaly sportovní protézy hned čtyři děti.