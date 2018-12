Úklid přírody, sbírka plyšáků nebo čtení seniorům. Děti a mladí lidé rozpoutali obří charitativní akci

Do sedmého ročníku třídenního projektu České rady dětí a mládeže se oproti loňsku zapojilo o tři tisíce dobrovolníků více. Cílem je přivést děti k dobrovolnictví a charitě.

Například žáci osmých ročníků ze školy v Kadani čtou dětem ve školce pohádky před odpoledním spaním. Studenti Gymnázia J. Barranda z Berouna jdou do Hořovické nemocnice darovat krev a ve škole v Býchorech se koná sbírka plyšáků a hraček pro děti z místního dětského domova.

Na ZŠ Anežky České v Ústí nad Labem pořádají zábavně-sportovní odpoledne. Výtěžek z dobrovolného vstupného jde na Elišku, která se zotavuje z následků dětské obrny. Její matka se navíc léčí s rakovinou.

„Máme několik stanovišť. Dítě splní úkol, třeba házení do panáka, a za to dostane body. Za ně si děti na konci mohou vzít odměnu – jsou to drobné dárkové předměty. Na konci výtěžek z dobrovolného vstupného předáme Elišce,“ uvedla ředitelka školy Jindra Šteflová.

Úklid přírody a sázení stromů

Velký zájem je hlavně o úklid přírody a okolí škol nebo sázení stromků. „Sázení stromků je velmi oblíbené. Každým rokem poskytujeme na 300 sazenic ovocných stromků pro koordinátory místních projektů. Hodně se uklízí, většinou právě v okolí škol, místa, která jsou nevzhledná. Opravují se školní hřiště, dětské hříště a podobně,“ řekl koordinátor projektu 72 hodin Jiří Gurecký.

Pochvaluje si, že se uchytilo setkávání se seniory. Děti pro ně připravují zábavné programy a chodí jim zpříjemnit dlouhé chvíle.

Letošní novinkou je spolupráce s nadací ADRA, která se zaměřuje především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým.

„Posíláme dobrovolníky k seniorům do různých domovů a pečovatelských domů, nechceme suplovat péči, ale na co už tam nezbývá čas, je víc toho lidského faktoru. Aby si jen tak poseděli a popovídali, obzvlášť pokud jsou klienti fyzicky indisponovaní. Snažíme se, aby nebyli sami a necítili se opuštění. Naši dobrovolníci s nimi jen tak tráví čas, povídají si, vezmou je na projížďku, luští s nimi křížovky nebo hrají šachy. Vynahrazují jim tu lidskou blízkost,“ řekl mluvčí nadace ADRA Jakub Charvát.

Během tří dnů budou v Praze dostupné například Nemocnice Na Františku, Domov pro seniory Háje nebo Sulická – domov pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt 72 hodin cílí zejména na školy – těch se zapojilo přes 400. „Poměrně hodně projektů máme z řad členů naší organizace, například Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska s 34 projekty. Také Asociace turistických oddílů Tom a skautských projekt je asi 16,“ poznamenal Gurecký.

Akci finančně podporuje ministerstvo školství. Organizátoři dostali 1,2 milionu korun – za to nakupují například sazenice, rukavice, pytle a drobné dárečky pro děti jako náramky či placky.

Pomáhání může být zážitkem

„Snažíme se motivovat děti a mládež k dobrovolnictví, vybízíme je k tomu, aby viděly, že se dá ve vlastním okolí udělat něco veřejně prospěšného. Místo toho, aby si o tom povídaly a jen si stěžovaly, tak aby se sami zaktivizovaly a snažily se samy pro tu změnu něco udělat,“ uvedl Gurecký.

Dodal, že dalším cílem je ukázat dětem od útlého věku, že když někomu druhému pomůžu, je to zároveň pěkný zážitek. „Snažíme se o více sociálně zaměřených projektů. Děti se tak mohou seznámit s tím, že druhá strana tu pomoc přijímá s radostí,“ doplnil Gurecký.