„Je to přece poslání.“ Studenti brněnské medicíny pomáhali při zemětřesení v Indonésii

Psychické i fyzické posílení

Kde jste brali vybavení a léky? Předpokládám, že takovýto zásah vyžaduje právě kvalitní vybavení a dostupné léky.

Ľ. J.: Léky jsme si nechali posílat každých pár dní z ostrova Bali. Vždycky jsme přišli s velkým seznamem toho, co nám chybí, co potřebujeme. Na Bali to vyřešili a poslali nám vše lodí.

A jak svou zkušenost hodnotíte? Byli jste ve správný čas na správném místě? Co jste si z toho odnesli? Prosím, upřímně.

Ľ. J.: Osobně nelituji ani jedné chvíle, kdy jsme v Indonésii pomáhali. Už nikdy v životě bych nechtěla zažít zemětřesení, to je pravda, a nikomu bych to ani nepřála, ale lidé, kteří si tam navzájem pomáhali, nálada, nastavení mysli a to, že jsme mohli dělat to, k čemu se ani na Slovensku ani v České republice brzy nedostaneme. A navzájem jsme si opravdu neskutečně pomáhali. Takže nás to, dá se říct, posílilo psychicky i fyzicky.

Jak tu zkušenost hodnotíte vy, Martine? Co si z ní vy odnesete do své budoucí lékařské praxe?

M. J.: Myslím, že se vždycky dá nějakým způsobem pomoct, i kdyby ta pomoc nemusela být jenom lékařská. Poskytovali jsme často pomoc i nelékařskou. Každý člověk podle mě má příležitost se nějakým způsobem zapojit do pomoci lidem, ať už je to medik nebo lékař, nebo kdokoliv jiný. Odnáším si, že skupina lidí, která se tam snažila o tu pomoc, byla neuvěřitelně úzká a podařilo se jí to, k čemu směřovala.