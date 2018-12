Vánoční sbírky pro děti v domovech vrcholí, Češi už splnili na pět tisíc přání

„Už z předešlých let máme zkušenost, že levnější dárky zmizí během několika prvních dní. Mobily, počítače a drahé oblečení ale lidi vnímají jako nástavbu,“ dodala. Právě kvůli kritice z předešlých let se tentokrát organizace rozhodla právě elektroniku výrazně omezit.

Téměř 400 přání ještě čeká na splnění v projektu Milý Ježíšku. Na rozdíl od Stromu splněných přání, kdy nákup i doručení zařídí samotná organizace, dárek kupují a doručují přímo dárci. „Lidé si na webu vyberou dárek ze seznamu a my jim pak pošleme adresu konkrétního dětského domova, do kterého dárek doručí,“ popsal fungování projektu jeden z jeho zakladatelů Vojtěch Paukner. Sbírka momentálně spolupracuje se 70 dětskými domovy v Česku i na Slovensku. Přání můžou dárci plnit i po Vánocích, a to do konce ledna.

Přes pět tisíc zájemců se registrovalo také do sbírky Daruj hračku. Ta se od ostatních sbírek liší tím, že se zaměřuje i na handicapované děti. „Dárce se zaregistruje a vybere si konkrétní přání podle věku a handicapu. Dárek pak bezplatně vyzvedne náš kurýr a dodá ho na třídicí místo,“ objasnil zakladatel projektu Pavel Bek. Přestože hromadná předávka se uskuteční několik dnů před Vánoci, i v rámci této sbírky mohou zájemci děti obdarovat i po svátcích – nesplněných přání je v ní pořád asi polovina.