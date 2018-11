Balíků před Vánocemi přibývá, Česká pošta potřebuje na pět tisíc brigádníků

„Odhadujeme, že počet podaných balíků během jednoho dne přesáhne 350 tisíc,“ uvedl Vitík. Právě po zkušenostech z předešlých Vánoc, kdy se balíky nedařilo doručovat, se pošta rozhodla situaci řešit i výrazně vyšším počtem brigádníků oproti loňskému roku. „V roce 2016 jsme hledali 3000 brigádníků, letos je to o dva tisíce brigádníků více,“ uvedl.

Zájem je o doručovatele, pracovníky na přepážky i řidiče

Přestože se podle Vitíka České poště brigádníky pro předvánoční provoz zatím hledat daří, přiznal, že při velmi nízké nezaměstnanosti je to náročný úkol. Pošta pro letošní sezonu stále hledá asi tisíc lidí. Podle Vitíka mají být brigádníci nasazováni postupně od září až do konce prosince. Jedná se především o řidiče, doručovatele, pracovníky u přepážek nebo pracovníky, kteří pomáhají s prací v zázemí pošt. Nedostatek personálu se pošta snaží řešit například i dočasným převedením části administrativních pracovníků do provozu.