Pošta začala vydávat balíky bez dokladu, stačí mít kód

Zaváděná novinka má zjednodušit a zrychlit výdeje balíků zejména před Vánocemi. „Samotný čas ušetřený díky vydávání zásilek na kód odhadujeme na jednu až dvě minuty na každou zásilku. Pro ilustraci to znamená, že pokud přijde na pobočku pro svůj balík deset lidí, jedenáctý klient bude obsloužen o čtvrt hodiny dříve, než tomu bylo dosud,“ uvedl ředitel divize obchodu a marketingu Martin Vránek.

Možnost bude využitelná u většiny uložených balíkových zásilek, tedy například u Balíku na poštu, Balíku Do Balíkovny, Balíku Komplet, Balíku Do ruky nebo vnitrostátní EMS zásilky. A naopak, nebude se týkat zásilek do vlastních rukou adresáta.