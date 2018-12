V Čechách a na Vysočině bude o víkendu foukat silný nárazový vítr, varují meteorologové

„Během noci na sobotu bude přes naše území přecházet od západu studená fronta, na frontě se bude jihozápadní vítr měnit na západní a zesílí, v Čechách a na Českomoravské vrchovině bude dosahovat v nárazech rychlosti 55 až 70 kilometrů v hodině,“ uvedli meteorologové.

Obyvatelé Vysočiny a okresů Chrudim, Svitavy a Znojmo by měli počítat se silným větrem od sobotní druhé hodiny do osmé hodiny ráno.

V západní polovině Čech bude silný vítr vát od páteční desáté hodiny večerní do nedělní čtvrté hodiny odpolední.

Lidé by proto měli zajistit okna, dveře a předměty, které mají venku volně uložené, včetně vánočních stromů. Na horách by měli omezit túry zejména do hřebenových partií. Řidiči by měli jezdit maximálně opatrně.