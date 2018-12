Případ Světlana. Výstava připomíná protikomunistický odboj se zastřenou identitou

Vznik odbojářské skupiny Světlana inicioval někdejší člen českého protinacistického odporu Josef Vávra-Stařík, a to bezprostředně poté, co si moc ve státě v únoru 1948 uzurpovala komunistická strana. Ustavení organizace se přitom dělo za komplikovaných okolností, protože Vávra-Stařík už v květnu ’48 emigroval před komunisty do Paříže a odboj proti totalitní moci organizoval na dálku.

Svou základnu měla Světlana na Moravě, a jak připomíná historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Libor Svoboda, odbojářům se podařilo vytvořit síť na rozsáhlém území sahajícím od Brněnska na jihu po Jesenicko na severu a slovenská území na východě. Ideologický profil organizace potom byl – z dnešní perspektivy poměrně překvapivě – levicový.

„Mnozí členové byli za války členy 1. partyzánské brigády Jana Žižky a měli za sebou velmi aktivní účast v protinacistickém odboji. Byly mezi nimi velké sympatie k jugoslávským komunistům a skupinu tvořili silně levicově smýšlející lidé,“ uvádí historik Svoboda.

Infiltrace agenty

Činnost Světlany spočívala v letákových akcích, vytvoření podzemních struktur a přípravě dalšího odporu proti zřízení Klementa Gottwalda; sám Stařík pak s domácím vedením odboje komunikoval prostřednictvím agentů-chodců, kteří přecházeli tehdy ještě neoplocenou státní hranici s Rakouskem a Bavorskem.