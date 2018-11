Vláda zruší od příštího roku asi 860 míst na úřadech, jen třetina je ale obsazená

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) novinářům řekla, že opatření se týká 119 míst v jejím resortu a v podřízených organizacích. „Využili jsme to k zefektivnění fungování našeho úřadu, spojujeme nějaké sekce, posilujeme sekci fondů EU o problematiku EU,“ uvedla. Zemědělství podle ministra Miroslava Tomana (za ČSSD) slučuje dvě sekce, změny se dotknou řádově 70 lidí. „Bude o jednoho náměstka míň, vytváříme si prostor, abychom mohli do budoucna udělat náměstka pro EU,“ uvedl.

Za čtyři roky přibylo přes tři tisíce míst

Podle služebního zákona smí kabinet tak rozsáhlé změny provádět jen k 1. lednu. Od roku 2015 počet míst ve státní správě každoročně stoupal. Za čtyři roky vzrostl podle zprávy ministerstva vnitra zhruba o 3200.

Poslední výraznější změny provedl loni před koncem roku první kabinet Andreje Babiše (ANO) složený z ministrů ANO, který nezískal důvěru. Za zrušení 14 sekcí, 23 služebních a 50 pracovních míst na ministerstvech a Úřadu vlády si vysloužil kritiku opozice. Několik dalších menších změn schválila vláda v průběhu letošního roku.

Úřady do regionů? Aktuální návrh vláda odmítla

Sněmovna pak bude s negativním stanoviskem vlády návrh zástupců STAN, kteří by během pěti let chtěli v rámci decentralizace státní správy přesunout řadu úřadů do krajských měst. Jejich přesun do regionů by podle Starostů uvolnil prostory pro bydlení, v krajích by vytvořil na pět tisíc pracovních míst a ušetřil by podle nich šest miliard korun za výstavbu nové vládní čtvrti.

„Přesuny sídel vybraných úřadů nejsou patřičně odůvodněny, jeví se nahodilými a místy jsou zcela kontraproduktivní k cílům návrhu,“ uvedlo ministerstvo vnitra.