OKsystem bude dál spravovat systém na výplatu dávek. Stát s firmou prodlouží smlouvu

„Vláda vzala informaci na vědomí. Součástí informace bylo, že ministerstvo využije možnost opce a prodlouží podporu systému ze strany OKsystemu,“ uvedl po jednání vlády vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). O využití opce pro prodloužení smlouvy muselo ministerstvo práce rozhodnout do tohoto pátku.

Smlouva s OKsystemem na provoz, podporu a rozvoj systému vyplácení dávek měla původně vypršet na konci roku. První termín na prodloužení o dva roky přitom resort nestihl, o opci bylo nutné rozhodnout do konce září. S firmou se však ministerstvo dohodlo na dodatku, který odsunul termín pro prodloužení kontraktu do konce listopadu.

Ministryně doufá, že do konce roku 2020 už budou nové systémy nasazeny. „Zároveň je tam čtyřměsíční výpovědní lhůta, takže když se nám to podaří dříve, je možné to vypovědět,“ konstatovala.

Smlouva se prodlužovala už před dvěma roky, stát to stojí víc

Ministerstvo práce mělo původně mít nový propojený informační systém už od loňska. O jeho vytvoření rozhodlo v roce 2014 vedení úřadu v čele s ministryní Michaelou Marksovou (ČSSD). Cílem bylo mimo jiné zbavit se závislosti na jediném dodavateli. Projekt měl stát zhruba 1,5 miliardy.

Přípravy ale od počátku nabraly zpoždění, a tak se smlouva s OKsystemem prodlužovala už před dvěma lety. Dvouletý provoz vyšel asi na miliardu. V příštích dvou letech by cena měla zůstat stejná. Ovšem do konce roku 2016 před uplatněním opce platil resort firmě za služby méně.