Vrchní soud snížil trest soudci Berkovi z 8,5 na sedm let. Zohlednil délku stíhání, přesáhla 15 let

Vzal v potaz délku trestního stíhání a procesu, která přesáhla 15 let. Berka, který dnes k soudu opět nepřišel, si odpyká nejvyšší trest, ostatní obžalovaní v roli konkurzních správců, podnikatelů či soudních znalců zůstanou ve vězení čtyři až šest let. Zbývajícím dvěma mužům potvrdil vrchní soud podmíněné tresty.

Vrchní soud zasáhl u obžalovaných pouze do výše trestů, jejich vinu potvrdil. Insolvenčnímu správci Danielu Thonatovi trest soud snížil ze sedmi na pět let, znalec Martin Jurenka si odpyká šest let, o půl roku méně, než mu uložil krajský soud. Z původních sedmi na pět let a deset měsíců snížil vrchní soud trest také insolvenčnímu správci Petru Tuhému. Ještě víc odvolací soud snížil trest Luboru Kindlovi, místo 6,5 roku zůstane za mřížemi čtyři roky. Pět místo původních sedmi let ve vězení stráví Miroslava Melicharová a Karel Melichar.

Znalec Pavel Hlavatý a Vladimír Šiša odešli od vrchního soudu se shodným dvouletým trestem s podmíněným odkladem, v případě Hlavatého je zkušební doba nařízena na tři roky, u Šiši na pět let.