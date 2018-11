Česká justice začne řešit kauzu Mostecké uhelné. Bývalé uhlobarony už ale potrestaly švýcarské soudy

Obžalovaní exmanažeři přitom tvrdí, že jim česká obžaloba klade za vinu totéž, za co už byli dříve odsouzeni ve Švýcarsku, kde se prý chystají k nástupu za mříže. České trestní řízení proto označují za „zjevné plýtvání prostředků daňových poplatníků“.

Pokud by některý z odsouzených nastoupil pro totožný skutek do vězení v jiném státě, tak by to mohlo znamenat překážku pro pokračování českého procesu. Švýcarsko už vyzvalo Antonína Koláčka, aby příští rok v květnu nastoupil za mříže, kde si má odpykat trest na čtyři roky a čtyři měsíce. V Česku hrozí manažerům až desetileté odnětí svobody.