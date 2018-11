Kubera: Jiné rozumné řešení než rozpuštění sněmovny v současné patové situaci neexistuje

Vysvětlovat mohl, ale podle mě je to nevysvětlitelné (…) na jedné straně chápu, co říká pan předseda Hamáček, ale už nechápu to, proč ČSSD volila tu metodu oblečená – neoblečená, tu metodu odchodu. Protože se měla jasně vymezit: ona potom řekla, že nakonec, kdyby bylo potřeba, tak dá hlasy na mimořádné volby. Ti jejich oponenti zase říkali, že toto nenastane… (je potřeba nejméně 120 poslanců – pozn. red.)

A tohle si myslíte, že byla motivace předsedy ČSSD Jana Hamáčka? Protože předpokládám, že on by se bránil – měl několik argumentů, kterými vysvětloval postoj ČSSD…

Tak my jsme to dopředu úplně nevěděli, vlastně jsme se to dozvěděli až v průběhu, když se ČSSD zachovala tak, jak se zachovala. Já mám také pochopení pro chování pana předsedy Hamáčka, protože jsem v průběhu své politické kariéry zjistil, že touha po tom být ministrem je nekonečná. Já jsem pořád nevěděl proč – nikdy jsem po tom ani netoužil – ale je to prý proto, že mají ministři takzvaně neomezenou pravomoc, nemusí mít něco schváleného zastupitelstvem nebo radou, ale velmi často rozhodují sami. A rozhodují o miliardách – nebo minimálně o stovkách milionů, a to je hrozně baví.

Hlasování o nedůvěře vládě: přišlo vám to jako planý pokus? Protože jsme dopředu věděli, jak to může dopadnout. Anebo je to nástroj, který má být využíván v takto závažné politické situaci?

Stále to stíhám, včera jsem dokonce četl denní tisk, což dělám už od roku 1990, ale byl za tři dny. Dnes jsem to bohužel nemohl sledovat, protože jsem přijímal estonského premiéra, který tady byl na státní návštěvě. Takže jsem dnes neměl tu možnost, až večer si přečtu záznam z jednání, ale v podstatě bych mohl zpaměti citovat, co kdo tam říkal.

Já si nemyslím, že jen pro ODS. Ale říká to i předseda ODS Petr Fiala, protože to je dlouhodobý postoj občanských demokratů: pokud není jiné řešení, tak dokonce i s tím rizikem, že Andrej Babiš znovu volby vyhraje.

Já si myslím, že je to vážná výzva a že v podstatě žádné jiné rozumné řešení neexistuje. Za situace, kdy prezident je ve spojení s premiérem, premiér říká, že nikdy neodstoupí, prezident říká, že i kdyby se tak stalo, ho bude znovu jmenovat – tak to je situace v podstatě neřešitelná – to je pat. Nicméně z druhé strany říkám, že je to právo opozice: vyvolat tuto diskuzi, přestože to nedopadne.

Jak tu většinu získat?

V podstatě to záleží na ČSSD a ještě na několika dalších stranách, ale on zatím nikdo nemá důvod – komunistům se podařil husarský kousek, když s nejhorším výsledkem od roku 1990 dosáhli největšího úspěchu a vláda je na nich závislá, stejně jako na SPD. A to, co tvrdí ČSSD, že svým postojem zabránila tomu, aby nevládl Andrej Babiš s SPD, tak to je argument lichý.

Proč tento argument nepřijímáte, když jste viděl reakce předsedy hnutí SPD, ačkoliv premiér říká: já jsem s ním o ničem takto závažném nejednal, na ničem jsem se nedohodl. Skutečně takový scénář nehrozil?

Ne, nehrozil, protože Andrej Babiš takový scénář na nic nepotřebuje. Jemu stačí ta podpora neformální – on je nepotřebuje dávat do vlády.

Nemusí je dávat do vlády, ale pakliže by třeba vláda byla obměněna, vládl by menšinový kabinet hnutí ANO a potřeboval by podporu, neměl by jí od ČSSD, kdo by mu jí dal?

No dalo by mu jí samozřejmě SPD, ale já teď mluvím o formální spolupráci…a dokonce i Tomio Okamura říká, že oni nemají zájem se angažovat tak, že by měli nějaké ministry ve vládě – jim stačí to, že si jisté prvky ze svého programu prosazují.