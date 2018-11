Senát musí zaujmout místo, které mu náleží, ale zatím nepatří, plánuje Kubera. Chystá se být státníkem

Funkci řadového senátora a předsedy Senátu pak Jaroslav Kubera srovnal prostřednictvím metafory. „Pohled z peronu na jedoucí rychlík je úplně jiný než pohled z jedoucího rychlíku na peron. Platí to i v komunálu, lidé mají často pocit, proč se toto neudělá, když my si myslíme, jak je to jednoduché. Teprve, když se dostanou dovnitř systému, tak zjistí, že to jednoduché není,“ konstatoval.

„Přerod z politika ve státníka není úplně jednoduchý, je to tak trochu role. Já jsem si to nacvičil ve filmu Toman, kde jsem hrál prezidenta Beneše,“ poznamenal. Rozdíl mezi politikem a státníkem spočívá podle něj v tom, že „státník přistupuje k věcem s mnohem větším nadhledem než politik“. „Ke stabilitě mohu přispět tím, že jsem velmi komunikativní. Nepovažuji média za žumpu, protože bez nich si neumím život představit stejně jako bez voličů. Bez voličů bychom byli všichni nuly,“ dodal.

Za svůj hlavní úkol v nové roli považuje Kubera propagaci horní komory. „Hlavní úkol, který jsem si dal, je, aby Senát zaujal na politické scéně místo, které mu patří a které mu dosud úplně nepatřilo,“ upřesnil. Chce o tom hovořit s ostatními ústavními činiteli, médii i vyjíždět do terénu za ostatními senátory.

S prezidentem, předsedou sněmovny či premiérem bude Jaroslav Kubera hovořit „bez ohledu na to, kdo na těch funkcích bude“ a zdůraznil, že osobně. „To, co se děje, že politici i média používají Twitter a Facebook jako hlavní komunikaci (…), to považuji za nedůstojné. Myslím si, že jednání face to face neboli z očí do očí je daleko cennější,“ řekl nový předseda horní komory.

Senát pod vedením Jaroslava Kubery a s převahou opozičních stran považuje předseda ODS Petr Fiala za významnou pevnost politického boje proti vládním návrhům. „ODS je připravena v dalších věcech velmi úzce spolupracovat a dosáhnout toho, aby Senát dokázal zbrzdit nebo úplně zastavit nesmyslné návrhy, které budou přicházet z Poslanecké sněmovny, nebo změny ústavy,“ řekl Fiala.

Kubera je však zdrženlivější. Ujistil, že Senát nebude absolutní opozicí. „Pokud přijde ze sněmovny zákon, který je pro Senát přijatelný, není třeba být v opozici,“ podotkl.