Senátoři zatím nového předsedu nezvolili. Do druhého kola postoupil Kubera a Hampl

Pro Kuberu hlasovali kromě členů klubu ODS i zástupci sedmičlenného klubu ANO nebo část sociálních demokratů. Hampl pravděpodobně obdržel hlasy mimo jiné z šestičlenného Klubu pro liberální demokracii – Senátor 21. Horník patrně získal pouze hlasy klubu STAN. Už dříve řekl, že pokud by nekandidoval, většina členů této frakce by hlasovala pro Hampla.

Ve výzkumu se zaměřil na plicní cirkulaci a plicní hypertenzi. Je autorem desítek článků a studií. Od února 2006 do ledna 2014 byl rektorem Univerzity Karlovy. Ve funkci se tehdy střetl s prezidentem Zemanem ohledně jmenování Martina C. Putny profesorem.

Předseda senátního evropského výboru kladl důraz také na euroatlantické vazby ČR a na přípravu jejího předsednictví Evropské unii v roce 2022. Horní komora by se podle Hampla měla nadále snažit o posilování své role v ústavním zřízení, a to především kontrolní rolí při věcném, nikoli politickém posuzovaní zákonů.

Potřebu srozumitelných zákonů zdůraznil ve svém vystoupení také předseda senátorského klubu Starostů Horník. Zaplevelení zákonů je podle něj možná úmyslné, neboť zajišťuje nikdy nekončící práci právníkům a poradenským firmám.

Senát by měl být podle Horníka svébytnou horní komorou. „Neměli bychom podléhat vnějším tlakům stranických sekretariátů a rádoby vyšším zájmům,“ prohlásil místopředseda STAN a starosta Božího Daru.

Senát bude mít pět místopředsedů

Senát si dnes zvolí i místopředsedy, kterých bude po deseti letech znovu pět, tedy o jednoho více než dosud, a to mimo jiné kvůli snaze zachovat zásadu poměrného zastoupení.

Adepty jsou dosavadní předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), nynější místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL, Jiří Oberfalzer z ODS a Jiří Růžička z klubu Starostů.

Pokud by neusedli do předsednického křesla, ucházeli by se o funkci místopředsedy také Kubera a Horník. Hampl by se v případě nezvolení do čela Senátu stal znovu předsedou výboru pro záležitosti EU.