Do afghánského Herátu brzy odletí nový kynolog

Tříletý německý ovčák Bred a dvouletý belgický ovčák Doky se vrátili do vlasti společně se svým psovodem. Právě Bred doprovázel vojákovu rakev po příletu do vlasti. Oba psi jsou teď v Centru vojenské kynologie v Chotyni ve speciální karanténě, která trvá 28 dní. „Hlavně z toho důvodu, že je to inkubační doba pro různá onemocnění,“ vysvětluje velitel Andrej Vítek.

Procházka, který by se v prosinci dožil 42 let, byl in memoriam povýšen do hodnosti štábního praporčíka. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) mu rovněž udělil Kříž obrany státu. Toto vyznamenání dostávají vojáci například za hrdinství v boji nebo za to, že se s nasazením svého života zasloužili o obranu Česka.