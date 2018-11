„Nechceme jen stavět, ale také sázet.“ Budoucí primátor Hřib slibuje Prahu zelenější

„Praha má významný deficit v opravách silnic a v nastavení vzájemné komunikace mezi městskými firmami a případně soukromými vlastníky technických sítí. Musíme zlepšit koordinaci oprav tak, aby se silnice nerozkopávaly na několikrát, aby byly jasně definované objízdné trasy,“ zmínil Zdeněk Hřib jednu z priorit.

„V neposlední řadě nechceme jenom stavět, ale chceme také sázet, tedy aby se při opravách ulice měnily takovým směrem, jaký je běžný v metropolích na západ od nás,“ zdůraznil v Interview ČT24.

Musíme ve městě udržet vodu, plánuje budoucí primátor

Sázení stromů je podle něj zásadní, protože město se přehřívá. „To, co musíme udělat, je obnovit takzvaný malý vodní cyklus, což znamená, že voda, která naprší ve městě, by se měla schraňovat. Neměla by odtéct kanalizací, ale měla by se použít k zalévání stromů a odpařovat se skrze ty stromy, což ochlazuje bezprostřední okolí,“ vysvětluje.

„Každý strom potom funguje jako přírodní klimatizační jednotka,“ doplnil. Podle Hřiba chce budoucí koalice využít současné technologie, které umožňují další prostor pro stromy ve městě efektivně vymezit.

Mezi dalšími prioritami pro Prahu Hřib v Interview ČT24 vyzdvihl investice do dopravy nebo řešení krize dostupnosti bydlení. Vznikající pražská koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu zveřejnila základ svého programu pro následující čtyři roky ve středu. Zároveň představila své nominanty do křesel náměstků a radních.