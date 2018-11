Ani týden před schůzí není jasné, kdo bude novým předsedou Senátu. Středeční schůzka bez dohody

Pokud se do té doby kluby nedohodnou, budou senátoři v tajné volbě vybírat z více kandidátů. To se přitom od založení Senátu stalo jen dvakrát: v roce 1998 vybírali senátoři mezi Libuší Benešovou (ODS) a Petrem Pithartem (KDU-ČSL), v roce 2004 pak mezi Přemyslem Sobotkou (ODS) a nestraníkem Josefem Jařabem. V obou případech vyhráli kandidáti ODS.

Osmnáctičlenný klub Starostů a nezávislých nominoval na předsedu Senátu starostu Božího Daru a místopředsedu STAN Jana Horníka. Stejně silný je ale i senátorský klub ODS, který nominoval místopředsedu horní komory Jaroslava Kuberu. Toho zřejmě podpoří i část senátorů z klubu ANO a některé hlasy by mohl dostat i od sociálních demokratů – ti jsou ale v přízni rozděleni.

Lidovecký klub má potom 15 členů a do souboje o křeslo předsedy Senátu nominoval šéfa senátního evropského výboru a bývalého rektora Karlovy univerzity Václava Hampla. Jenže ani v lidoveckém klubu nejsou zcela jednotné názory na to, kdo by měl stát v čele horní komory. Hampla naopak podporuje většina šestičlenného Klubu pro liberální demokracii – Senátor 21.