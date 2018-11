Český řidič z janovského mostu znovu sedá za volant. Do Itálie se nebojím, říká

Ani do Itálie se Kučera podle svých slov jet se svým novým kamionem nebojí. „Když mě tam pošlou, tak tam pojedu, nebudu mít na výběr,“ uvedl řidič. Nikdy také neuvažoval o tom, že by s kamionem přestal jezdit. Nehoda mu po 79 dnech připadá spíše jako špatný sen. Domoci se odškodnění v Itálii bude podle něj běh na dlouhou trať.

Kučera po převozu z Itálie do české nemocnice v létě uvedl, že za svým přežitím vidí řadu náhod, především to, že byl připoutaný a řídil nejnovější typ kamionu se zesílenými sloupky. Zachránilo ho podle jeho slov také to, že náklad papíru stáhl kamion z mostu tak, že dopadl na záď. Po mostě v Janově jel poprvé v životě, zavedla ho tam navigace.

Pád z pětačtyřiceti metrů