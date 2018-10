Nastal čas na výměnu pneumatik, motoristé si ale počkají i několik dní

Pneuservisy, stejně jako jiná odvětví, trpí nedostatkem kvalitních pracovních sil. To spolu s dlouholetou stagnací cen v předchozích letech znamená, že si řidiči na výměnu 15 palcových pneumatik musí připravit zhruba 800 korun. Ve velkých městech jako Praha nebo Brno jsou ceny ještě o něco vyšší.

V případě přezutí na zimní pneumatiky by se řidiči měli řídit takzvaným Pravidlem čtyř. To znamená, že je nutné měnit vždy všechny čtyři pneumatiky, které by měly být v provozu maximálně čtyři roky a jejich dezén by měl mít hloubku minimálně čtyři milimetry.