Vojáci se musí vyrovnat se zradou, o to je to těžší, říká k útoku v Afghánistánu vojenský psycholog

přehrát video Vojáci se musí vyrovnat se zradou, o to je to těžší, říká vojenský psycholog

„Vojáci v těchto podmínkách jsou v podstatě taková rodina, jsou tam velmi blízké vztahy, přátelské. Každý takový incident a ztráta všechny vojáky hluboce poznamenají. Neznamená to většinou, že by se z toho psychicky hroutili, ale zanechá to nějaké stopy v jejich psychice,“ uvedl ve vysílání České televize psycholog Jiří Brančík. Vyrovnání se s útokem z vlastních řad je ale podle něj komplikovanější. „Myslím, že současná událost má znaky, které je mohou poznamenat víc. Jedná se o to, že prožili zradu. Pokud ztrácejí důvěru v lidi, které mají kolem sebe, kteří nosí zbraně a kteří mají spolupracovat, jsou to vlastně spolubojovníci, toto má na psychiku spolubojovníka velmi nepříjemný dopad,“ dodal.

Ta reakce na nejnovější útok tedy může být jiná, protože se stali obětí zrady člověka, kterému věřili? Ano, to je velmi vážná věc, na běžné situace jsou vojáci trénovaní, nemohou se samozřejmě nikdy připravit na smrt, i když se říká, že s tím počítají. Jsou trénovaní na to, že v okamžiku, kdy nastane nějaká chvíle ohrožení, nestrnou v hrůze, ale nějak reagují. Připravovat se na to, že ztratí důvěru ve spolubojovníky, to ale dost dobře nejde. Jak potom vypadá první základní intervence vojenského psychologa, případně vojenského kaplana? Krizová intervence je o tom, dát vojákovi autentický pocit, že jste s ním poté, co prožije nějaké trauma. Být s ním, soustředit se na něj. Ovšem ne vždycky musí být ta pomoc bůhví jak psychologická. Například když jsem pomáhal vojákům v Bosně v roce 1998 po havárii vrtulníku, potřeboval jeden zraněný, abych mu sehnal lavor, abych mu mohl pomoct umýt nohy, které měl od leteckého kerosinu, který mu už začínal působit potíže. Jsou to zdánlivé maličkosti, které ti lidé v tom okamžiku potřebují pomoci řešit, kdy se na ně třeba upnou.

Vojáci jsou trénovaní na určité situace, nicméně natrénovat situaci, kdy skutečně dochází ke střelbě, je tam krev a lidé umírají, tam se asi všechno nacvičit nedá… Jaké jsou možné reakce ze strany vojáků, s čím se psychologové nejčastěji setkávají? V daném okamžiku vojáci reagují opravdu podle toho, jak jsou natrénovaní, tedy nezmatkují a jsou schopní jednat racionálně, pokud mají alespoň nějakou vteřinu čas. Ale reakce posttraumatické se mohou objevovat se zpožděním, někdy v řádu měsíců i roků. A potom je důležité, aby ten člověk měl možnost také vyhledat pomoc odbornou, která mu vyhovuje a které věří. S tím se setkávají i novináři ve válečných zónách, ti říkají, že mnohem těžší než akce samotná je návrat do běžného života… Ano, ten návrat do toho běžného života je opravdu někdy obtížný, je to úplně jiný život, zažil jsem to na vlastní kůži. Adaptace na běžné civilní podmínky může být tak obtížná, že ten člověk může mít vážné psychické potíže, které se projeví tak, že se mu třeba zbortí jeho vztah, manželství nebo začne být závislý na nějakých návykových látkách. Neumí jít zkrátka tím životem tak nějak adekvátně.