S úmrtími se pereme, ceníme si podpory lidí, říká velitel roty v Bagrámu. Pomáhají i psychologové a kaplani

„Je to velice náročná situace, ale momentálně je těch činností tolik, že to člověku ještě ani nepřijde. Ale vnímáme to a je pro nás velice důležitá podpora jak z republiky, tak od koaličních partnerů tady. Velice si toho ceníme a hodně nám to pomáhá,“ dodal Patia.

Všechny tři vojáky znal osobně. Když v dubnu odlétali do Afghánistánu, byl se s nimi rozloučit na letišti. Teď to bude právě on, kdo poletí do Bagrámu pro jejich pozůstatky a přiveze je zpět do vlasti.

Vyrovnat se s jejich smrtí musí i ostatní vojáci ze základny. „Je to hrozné. Myslím si, že kluci určitě byli připraveni na to, aby se mohli s někým poprat, ale v tomto případě nemohli nic dělat,“ poznamenal voják Josef Micev ze 42. mechanizovaného praporu v Táboře.