Na Hrad nezveme ty, kteří se nesmířili se zvolením Zemana, vzkázal Ovčáček. Označil to za laskavost

„Určitě nebudu uvádět jmenný seznam těch, kteří nebyli pozváni. Chci zdůraznit, že jich je opravdu minimální počet, možná by se vešli do většího výtahu. Z naší strany jde o určité vyjádření laskavosti – nechceme těmto lidem způsobovat zbytečné dilema při vědomí, že už takřka šest let úkorně prožívají fakt, že občané dvakrát zvolili prezidentem Miloše Zemana,“ řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Připomněl, že pozvání do Vladislavského sálu tradičně dostávají stovky hostů. Jsou mezi nimi předsedové, místopředsedové a šéfové výborů obou komor parlamentu, předsedové politických stran i poslaneckých a senátorských klubů. Dále pak členové vlády, diplomaté, zástupci akademické obce, církevní hodnostáři, hejtmani a primátoři, představitelé soudní moci, vedoucí státních úřadů a institucí, významné osobnosti veřejného života nebo příbuzní vyznamenaných.

Někteří z Ovčáčkem jmenovaných lidí ale pozvánku na Hrad nedostali, což sám mluvčí nakonec potvrdil. „Samozřejmě se mohou objevit určité výjimky. Ale jsou to lidé, kteří by tak jako tak byli vystaveni těžkému dilematu, jestli na Pražský hrad přijít, nebo ne,“ vysvětlil Ovčáček.