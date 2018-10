Úřednice Hendrichová dostane dalších 390 tisíc. Za neoprávněné stíhání v kauze ProMoPro

Březen 2009: Po pádu Topolánkovy vlády nastupuje úřednický kabinet Jana Fischera, který předsednictví dovede až do řádného konce 30. června a Česko řídí až do voleb v roce 2010. Z nich vzešla vláda občanské demokracie, TOP 09 a Věcí veřejných.

Únor 2011: Kvůli ProMoPro se rozhořel vnitrokoaliční konflikt. Kalousek nařkl Vondru (tou dobou ministra obrany) z odpovědnosti za ztrátu stamilionů a oznámil, že část peněz z plateb pro ProMoPro putovala na podezřelé účty v Rakousku. Na kontech bylo kvůli tomu zablokováno téměř 135 milionů korun. Premiér Petr Nečas (ODS) ve vyhrocující se atmosféře Kalouska obvinil, že vyšetřování případu ovlivňuje. Ten to odmítl.

Červen 2015: Soud uznal vinnými někdejšího jednatele firmy ProMoPro Jaroslava Veselého i šest zástupců subdodavatelských společností. Veselému a jednateli hlavní subdodavatelské firmy NWDC Vlastimilu Maxovi uložil devět let vězení, ostatní podnikatelé dostali tresty od tříleté podmínky do šesti let vězení. Trojici bývalých státních úředníků soud osvobodil. Státu soud přiznal 327,5 milionu korun jako náhradu škody, dalších 450 milionů musí ČR vymáhat v civilním řízení.