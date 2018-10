V Prostějově vznikne čtyřkoalice vítězného ANO, PéVéčka, ODS a ČSSD

Koalice Na rovinu! ve čtvrtek po zveřejnění informací o chystané koalici ANO s PéVéčkem, ODS a ČSSD přišla s vlastním návrhem nové radniční vlády bez vítězného ANO, který počítal s ustavením jedenáctičlenné rady.

Funkci primátora by vykonával lídr koalice Na rovinu! Aleš Matyášek. ODS a ČSSD by podle Matyáška byly svěřeny vždy dvě funkce náměstků primátora, přičemž zástupce ODS by zastával funkci 1. náměstka primátora. Další místa v radě by pak byla rozdělena tak, že tři posty by náležely koalici Na rovinu!, dva Změně pro Prostějov a jednoho člena rady by měla KDU-ČSL.

„Bohužel s překvapením sledujeme, že naděje na změnu politiky v Prostějově se rozplývají v kuloárech. Proto jsme se rozhodli přistoupit k této veřejné nabídce, aby občané věděli, kdo a co konkrétně navrhuje. Povolebnímu postupu hnutí ANO nerozumíme, a logicky tedy hnutí není součástí našeho návrhu, jestliže nejdříve jedná se starými koaličními partnery. Dveře k jednání jsou však z naší strany stále otevřené,“ řekl ve čtvrtek Matyášek.

Minulé volby ovládlo v Prostějově ČSSD

Před čtyřmi lety komunální volby v Prostějově vyhrála ČSSD, pro kterou hlasovalo 25,51 procenta voličů (deset mandátů). Druhé hnutí ANO získalo 15,79 procenta hlasů (šest mandátů) a třetímu sdružení PéVéčko dalo hlas 11 procent voličů (čtyři mandáty). Čtyři zastupitele získala i KSČM a sdružení Změna pro Prostějov. Tři mandáty obsadila TOP 09 a po dvou zastupitelích měla KDU-ČSL a ODS.