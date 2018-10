V Českých Budějovicích propadl dosavadní senátor Šesták, porazil ho hudebník Faktor

- senátor (od roku 2012)

- místopředseda Senátu (od prosince 2016)

- herec a divadelní manažer

- v politice se začal angažovat roce 2010, kdy vstoupil do hnutí Občané pro Budějovice, za něj se téhož roku stal zastupitelem a radním

- do Senátu byl před šesti roky zvolen ve druhém kole, když porazil bývalého jihočeského hejtmana Jana Zahradníka (ODS)

- zastupitelský mandát obhájil i před čtyřmi lety, ovšem po zvolení do vedení Senátu se jej vzdal

- absolvoval Divadelní fakultu AMU

- v roce 1980 nastoupil do Jihočeského divadla

- v letech 1989–1997 v něm byl uměleckým šéfem činohry

- působil také jako herec a režisér

- od roku 2004 byl deset let ředitelem Jihočeského divadla

- objevil se i v menších rolích před kamerou (Obsluhoval jsem anglického krále, Líbánky, seriál Hop nebo trop)

- věnuje se pedagogické činnosti

- založil firmu pořádající semináře z umění a filozofie

- má zkušenosti s přednášením na Jihočeské univerzitě či DAMU