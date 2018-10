Senát unikl exministrovi kultury Hermanovi. V Chrudimi ho porazil Tecl z ODS

– poslanec v letech 2013–2017, bývalý katolický kněz

– ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky zastával od ledna 2014 do prosince 2017 post ministra kultury

– v letech 1996–2005 byl mluvčím České biskupské konference a v letech 2010–2013 ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů

– krátce studoval na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích

– absolvoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu

– pracoval jako pomocný dělník

– koncem 80. let byl knězem v Táboře, poté se stal tajemníkem českobudějovického biskupa Miloslava Vlka

– po Vlkově jmenování arcibiskupem přešel do Prahy, působil jako šéf arcibiskupova sekretariátu

– později působil na policejním prezidiu

– mezi roky 2008 a 2010 vedl pražskou kancelář Jana Švejnara

– v KDU-ČSL je od května 2013

– v loňských volbách do Poslanecké sněmovny jej porazil díky preferenčním hlasům Jan Čižinský