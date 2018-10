Senátní duel v Českých Budějovicích: Boj proti byrokracii i mosty na D3

Představte prosím dvě věci z vašeho programu, se kterými kandidujete a které chcete v Senátu prosadit.

Ladislav Faktor: Základní věcí, kterou bych chtěl prosazovat, je boj proti byrokracii. Stát nemá být ten nejsilnější, nemá to být silná firma. Má to být stát, který se stará o slabé, pomáhá jim a nechá pracovat samostatné. Chci se proto zasadit o to, aby se redukoval počet zákonů a aby se udržely nebo vrátily některé svobody občanům. Druhá věc je regionální. Senátoři mají právo oslovovat různé instituce a klást jim kvalifikované dotazy. Instituce jim musí odpovídat, to hodlám v rámci jižních Čech maximálně využít. Do jižních Čech dosud nevedou silnice, trvá to už strašně dlouho. Chtěl bych se zasadit o pomoc Jihočechům v tomto směru.

Jiří Šesták: Usiloval bych o návrh, který jsem předložil v Senátu, a to je zákon o veřejných kulturních institucích, který řeší problém života tisíců a tisíců lidí v českých divadlech a orchestrech, řeší jejich financování. Zákon prošel téměř jednomyslně Senátem a potom zůstal viset ve sněmovně. Věřím, že se tím bude zabývat a posléze to pošle do Senátu. Doufám, že bude schválen.

Mimo další zákonné úpravy, jako je zákon o hospicové péči, bych se chtěl věnovat jedné věci, která je velice aktuální, a to zmíněná doprava do jižních Čech, kdy se staví dálnice D3. Jako součást této velké stavby vznikají nové mosty, které ale Ředitelství silnic a dálnic předává do majetku obcí. Těm to způsobuje obrovské problémy, protože cena mostů mnohokrát převyšuje jejich roční rozpočty. Údržba a případné opravy by obce zatížily na mnoho let dopředu. Proto jsem jednal se zástupci obcí, sešel se podvýbor pro dopravu včetně zástupců ministerstev a bylo uznáno, že tato námitka je relevantní. Výsledkem by měla být legislativní úprava ministerstva dopravy, která by měla ochránit menší a střední obce před neúměrným zatížením rozpočtu.