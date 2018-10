EU se chová k Makedonii neférově, řekl Ivanov v Praze. Zeman podpořil úsilí o členství země v Unii

Evropská unie se chová k Makedonii neférově a uplatňuje vůči ní dvojí standardy, které na další země neměla. V Praze to prohlásil makedonský prezident Ďorge Ivanov po setkání s českým protějškem Milošem Zemanem. Hlava českého státu vyjádřila podporu makedonskému úsilí o vstup do EU, který byl zablokován mimo jiné kvůli sporu s Řeckem o název země. Zeman mluvil s Ivanovem také o možnosti příchodu pracovníků z Makedonie do České republiky.