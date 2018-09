Sokolské pro jistotu dvě. Některé obce mají stále duplicitní názvy ulic, zmást to může i hasiče

Sedm let poté je v Česku stále devět obcí, kde jedna adresa označuje dvě místa. Třeba v Kladně ceduli s druhým názvem ulice Riegrova sundali z ulice teprve nedávno. Ještě před rokem visela na plotě. Ulice se teď jmenuje Pod Líšnicí.

Ne všechny obce to napravují. Své ulice odmítá přejmenovat například Peruc na Lounsku. I tam mají dvě Sokolské, ale také dvě Hřbitovní. „Nechceme jít proti zájmům našich občanů, aby neměli starosti s úřadováním a nemuseli si měnit občanské průkazy a další náležitosti,“ uvedl místostarosta Peruce Jan Vnouček (Změna pro Peruc).

Po napomenutí ze strany ministerstva vnitra o tom rozhodlo tamní zastupitelstvo. Podle katastrálního úřadu kromě Peruce a Kladna zákon porušuje dalších sedm obcí. Dvě dvojice ulic se stejným názvem má ještě západočeský Staňkov. V ostatních je to po jedné.

„Tento stav může komplikovat činnost složkám integrovaného záchranného systému, v důsledku čehož například může dojít ke vzniku škod na majetku i zdraví,“ upozornil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

S dotčenými obcemi ministerstvo jedná. To je ale to jediné, co může dělat. Nařídit přejmenování nebo dát pokutu zákon neumožňuje.