V Plzni se lidé naposledy rozloučí s padlým vojákem Patrikem Štěpánkem

Při teroristickém útoku v Afghánistánu zemřeli také Kamil Beneš a Martin Marcin. Všichni tři sloužili u mechanizovaného praporu v Táboře.

Poslední rozloučení s Marcinem se uskutečnilo v úterý v Chomutově. Beneš byl pohřben ve čtvrtek v Hluboké nad Vltavou. Prezident Miloš Zeman vojáky 28. října in memoriam vyznamená medailí Za hrdinství. Ministr obrany Metnar je minulý týden povýšil in memoriam do hodností štábních praporčíků a vyznamenal je Křížem obrany státu.

Na pomoc rodinám padlých vojáků vypsal Vojenský fond solidarity charitativní sbírku. V pátek už bylo na účtu téměř osm milionů korun. Chrudimští výsadkáři navíc uspořádají charitativní běh. Sbírka potrvá do 31. srpna. Prostředky poté budou rozděleny rodinám podle potřebnosti.