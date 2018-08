Policie obvinila bývalého ústeckého hejtmana Šulce v kauze ROP Severozápad

Advokát bývalého hejtmana Šulce obvinění zásadně odmítá. „Tak to tvrdí policie, samozřejmě můj klient pouze předkládal návrh, rozhodovala výběrová komise, on neměl hlasovací právo,“ říká.

Kušnierz je hlavní postavou kauzy a nyní spolupracuje s detektivy. Ti se zajímají i o to, jak se do čela dotačního úřadu dostal. Při tom dospěli k obvinění další dříve vlivné postavy severočeské politiky, exhejtmana Jiřího Šulce.

Policie vedle Šulce podezřívá ze zásahů do výběrového řízení i Kušnierzova předchůdce v čele úřadu Petra Vráblíka. „Mohu potvrdit, že policie obvinila mého klienta a proti tomu jsme již podali stížnosti. Klient jednoznačně odmítá, že by se kdykoliv a jakéhokoliv protiprávního jednání dopustil, natož jako veřejný činitel nebo úřední osoba. Toto vše, co je nově klientovi kladeno za vinu, již bylo součástí prověřování v první kauze mého klienta a policejní orgán, státní zastupitelství, ale i soudy v tomto konkrétním jednání mého klienta nic nezákonného nikdy nespatřovaly,“ sdělil jeho advokát Roman Lamka.

Vedle toho policie dál vyšetřuje údajné manipulace se samotnými dotacemi. V této části kauzy je stíhaná někdejší hejtmanka Jana Vaňhová, exsenátor Alexandr Novák či podnikatel Daniel Ježek. Policie označuje obviněné za členy organizované zločinecké skupiny.

Kušnierz teď usiluje o podmíněné propuštění z vězení. Prvoinstanční soud už mu sice vyhověl, ale kvůli stížnosti státní zástupkyně teď bude definitivně rozhodovat městský soud.