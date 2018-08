Dráhy prodaly budovy, univerzita je koupila mnohem dráž. Podle soudu se trestný čin nestal

České dráhy původně – v roce 2007 – prodaly své budovy v Opletalově ulici firmě Apuro za 203 milionů korun; o tři roky později za ně univerzita zaplatila již 402,5 milionu. Před soud kvůli tomuto rozdílu postavil žalobce osm lidí včetně autora znaleckého posudku, podle kterého stanovily dráhy svoji cenu. Podle obžaloby byl posudek úmyslně podhodnocený.

Soud však konstatoval, že se nestal žádný trestný čin. Skutky, které obžaloba popsala, podle něj trestné nejsou.

Státní zástupce žádal pro autora posudku a další tři znalce, kteří podle něj rovněž připravili zkreslené posudky, podmíněné tresty. Zároveň chtěl, aby šel na osm až deset let do vězení člen představenstva Apura, který se podle něj dopustil podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti, a do vězení chtěl poslat i tři další obžalované.