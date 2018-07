I přes vydatné deště je vody málo. Řekám zatím pomůže voda z přehrad

Znovu bez omezení z nich tak od pátku mohou čerpat i velké průmyslové podniky. Například paskovská celulózka Biocel, která na výrobu buničiny spotřebuje denně 25 tisíc metrů krychlových vody a poslední dva měsíce s ní musela šetřit.

„Domluvili jsme se s vedením povodí Odry, že snížíme spotřebu z přehrady Žermanice a navýšíme spotřebu z přehrady Olešná. Ten poměr jsme měli tak, abychom optimalizovali spotřebu z těchto zdrojů,“ řekl člen představenstva společnosti Lenzing Biocel Paskov Vojtěch Podmolík.

Jen o osmdesát kilometrů dál na západ je ale situace úplně jiná. „V Oblasti Opavska a Slezské Harty jsou průtoky v tocích velmi nízké, až extrémně nízké, a to z toho důvodu, že tady za posledních 48 hodin napršelo jen deset milimetrů srážek,“ řekla mluvčí Povodí Odry Vlčková. Téměř vůbec nezapršelo ani třeba u přehrady Kružberk.

Sucho tak o víkendu naruší plány vodákům. Na tradiční sjezd řeky totiž potřebují z přehrady upustit vodu, jenže vodohospodáři tentokrát výpustě nezvednou.

Nedostatek vody kompenzují přehrady

Sucho trápí i Čechy. Vodohospodáři v pátek zakázali odebírat vodu z přítoků Stanovické přehrady, což je největší zdroj pitné vody v Karlovarském kraji. Na hranici sucha jsou kromě Lomnického potoka také řeky Svatava a Rolava.

Nedostatek vody už začínají hrázní regulovat takzvaným nadlehčováním. Do hlavních toků vypouštějí to, co v přehradách zadrželi od jara.