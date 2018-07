Expremiér Špidla: ČSSD nebyla od roku 1989 ve složitější situaci, strana prožívá těžký vnitřní zápas

Jedna věc je potenciální oslabení sociální demokracie, druhá věc je to schizma ve vedení sociální demokracie, kdy máme pana Hamáčka a pana Zimolu, kteří reprezentují různé proudy. Ne že by tam dřív nebyly různé názorové proudy. Jak se díváte na to? Není tohle další hřebík do rakve sociální demokracie?

Vy jste popsal normální stav a v tomto normálním stavu sociální demokracie je 140 let, takže si nemyslím, že vnitřní debata je problém, protože situace je komplikovaná. Pro sociální demokracii bude velmi potřebné jasně definovat svůj profil, znovu se najít tak, aby to bylo pro voliče zřetelné. Protože to, co já jsem zaznamenal ve volební kampani, je, že mi čas od času lidé říkali: „My vlastně nevíme, koho volíme v případě sociální demokracie.“ Takže vnitřní debata nás spíš posiluje a je to obvyklý stav.

Máme tady například krajskou organizaci v Plzni, která vyzvala Milana Chovance, aby nehlasoval pro vládu, ten nehlasoval pro vládu. Přes to, že existovala jakási listina, podpisy pro to, že sociální demokraté budou pro vládu hlasovat. Tohle je možná náznakem toho, že tam existuje – a vlastně referendum to ukázalo také, že tam existuje podstatný proud, který nechce být ve vládě s komunisty.

Ale samozřejmě. Myslím si, že ta základní formulace je, že nechce být ve vládě s Andrejem Babišem.

Byť oficiální zdůvodnění byla právě přítomnost nebo podpora ze strany komunistů.

To je ten nejpodstatnější argument. Ale to, že sociální demokracie momentálně prožívá velmi těžký vnitřní zápas, je pravda. A bude trvat docela dlouho, než se věci opravdu prodiskutují a stanou se základnou pro nějaký spolehlivý a dlouhodobý postoj.

Teď má sociální demokracie velmi složitou úlohu vydiskutovat a zvládnout své vnitřní problémy a současně vytvořit zřetelný politický profil. Podívejte, to vládní prohlášení je strašně abstraktní a každá z věcí se bude muset velmi ostře interpretovat, například důchodová reforma. Tam je formulováno, že bez zbytečných řečí. To je malý obsah pro důchody.

Byla sociální demokracie od listopadu 1989 v komplikovanější situaci než teď?

Ne, to nebyla, protože nikdy neutrpěla tak velkou porážku. To je ten problém. To je ten základ. Ano, byli jsme taky tak slabí, to je pravda, utrpěli jsme velké porážky, mimo jiné když byl Miloš Zeman předsedou strany, tak jsme ve volbách v Senátu měli jednou jednoho senátora, podruhé žádného. Čili utrpěli jsme velké dílčí porážky, ale takovouto velkou doposud ne, a to má samozřejmě důsledky. A když se podíváte do politických dějin, tak než se z toho jakékoliv hnutí dostane, zabere to v podstatě roky.