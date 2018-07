Co slibuje Babišova vláda? Vyšší rodičovský příspěvek i důchody, nižší DPH u piva a také stovky kilometrů dálnic

Babišova vláda chce také prosadit, aby základní výměra důchodu stoupla na deset procent průměrné mzdy. „Jde o to, aby se nám všem dobře žilo, aby všichni měli prospěch z toho, že se naší republice daří,“ uvedl předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček.

Opozice ale kritizuje, že není jasné, kde na všechny sliby a nápady chce vláda vzít peníze. „Programové prohlášení vlády připomíná sběrné suroviny. Má se zavděčit mnohým, najdete tam všechno možné, ale jen máloco je použitelné,“ uvedl předseda opoziční ODS Petr Fiala.

Ne euru a nižší DPH pro točené pivo

Vláda nepočítá s přijetím eura, v unijních strukturách ale chce být aktivnější a v obranné politice deklarovala, že se Česko bude účastnit aliančních misí v zahraničí.

Vláda také počítá s nižší, desetiprocentní DPH v případě restaurací, u točeného piva, dodávek vody nebo na kadeřnické služby, úklid v domácnostech a čištění oken. Podle opozice je to nekoncepční výběr. „Je to opravdu to, co občané této země potřebují mít v té nejnižší snížené sazbě DPH deseti procent? Je to promyšlená hospodářské politika tohoto státu?“ táže se první místopředseda lidovců Marian Jurečka.

Kabinet slibuje slevy pro děti a důchodce i 210 km dálnic

K hlavním tématům kabinetu patří i rychlejší dopravní stavby. Do roku 2021 chce otevřít (včetně modernizované dálnice D1) 210 kilometrů dálnic. Na důležitých silnicích pak mají vzniknout obchvaty měst. Kabinet přitom plánuje do výstavby komunikací zapojit i soukromé investory.

Senioři i studenti dostanou ve veřejné dopravě slevy a řidiči by místo lepení dálniční známky měli používat elektronický kupon.