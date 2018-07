Premiér Babiš navrhl nástupce ministryně Malé, jméno zatím nechce prozradit

Bez komentáře nechal Babiš dotaz, zda navrhl některého ze současných náměstků. Hrad prostřednictvím mluvčího oznámil, že návrh na Hrad dorazil a Zeman se bude situací během dne zabývat.

Taťána Malá od svého jmenování do čela ministerstva spravedlnosti musela vysvětlovat okolnosti vzniku svých diplomových prací – právnické z Panevropské univerzity v Bratislavě i té, která se věnovala chovu králíků, z Mendelovy univerzity v Brně. Analýzy obou textů odhalily pasáže shodné s jinými pracemi, rozpoutala se tedy diskuse na téma opisování a plagiátů.

V pondělí večer Malá oznámila, že na funkci ministryně rezignuje. Premiér Babiš následně uvedl, že by mohl resort spravedlnosti dočasně spravovat on sám. To však ostře kritizovala opozice, protože Babiš je obviněn v kauze Čapí hnízdo.

V úterý Babiš od záměru řídit spravedlnost ustoupil. Uvedl, že v pondělí šlo o spontánní reakci, a změnu názoru vysvětlil tím, že nechce dál čelit kampani. „Abych nemusel poslouchat blbé kecy od opozice a twitterové bubliny,“ konstatoval.