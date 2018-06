Analýza: Jaká je životnost ministra, proč jsou oblíbení nestraníci a o jaké resorty je přetahovaná

Česko má od středy novou vládu v čele s premiérem Andrejem Babišem. Ta sice ještě nemá důvěru, ale i tak je téměř jisté, že bude zemi řídit minimálně několik dalších měsíců. Předseda vlády dlouhodobě mluví o tom, že vládu by měli tvořit zejména odborníci. To, že by měli být i politiky, není podle něj základní podmínka. A projevuje se to na obou jím sestavovaných vládách.

Jeho první kabinet, jmenovaný 13. prosince 2017, měl nejvíc nestranických ministrů z dvanácti politických – tedy neúřednických – vlád od roku 1992. Z celkových patnácti členů vlády bylo nestraníků devět. V jeho druhém kabinetu, tvořeném společně s ČSSD, je nestraníků „jen“ sedm. To je druhý nejvyšší počet, společně s vládou Petra Nečase. U vlády bývalého předsedy ODS jde však o číslo definitivní a konečné, zatímco u současné vlády může docházet ke změnám a číslo se tak ještě může zvyšovat.