Plácido Domingo v Praze slaví 230 let Dona Giovanniho. Odborníci pranýřují ministerskou dotaci

Medek také zkritizoval jednorázový charakter projektu. „Je otázka, jestli je to akce opravdu pro lidi, kteří jsou fajnšmekry opery. Já tvrdím, že asi v tomto případě moc ne. Cílová skupina budou turisti,“ dodal i vzhledem k ceně lístků, které jsou téměř čtyřikrát dražší než na běžná operní vystoupení. Velická uvedla, že jde spíše o komerční projekt, který by se mohl uplatnit i bez podpory veřejných peněz.

„Pan ministr má naprosté právo si předisponovat peníze, pokud to sám sobě a veřejnosti zdůvodní. Šest a půl milionu je dotace, kterou nedostává ani renomovaný festival velikosti, plácnu, Moravského podzimu. Tady to zmizí na dva večery koncertního provedení.“

Sám ministr dvojí koncertní provedení Dona Giovanniho neváhal označit za „počin, který může přepsat kulturní mapu Prahy“. „Spojení Mozart – Giovanni zná každé malé dítě. Třetí vrchol tohoto trojúhelníku, tedy Prahu, může po říjnových inscenacích znát o desítky tisíc hudbymilovných lidí více. A to není malý vklad do kulturní turistiky naší země,“ slibuje si Herman.

Oba koncerty s Plácidem Domingem budou natočeny. Režie záznamu se ujal Brian Large, který se podílí na přenosech operních inscenací z Metropolitní opery v New Yorku či vídeňské Staatsoper. Odvysílá jej Česká televize, díky spolupráci s rakouskou producentskou firmou Moving Images jsou v jednání i přenosy do zahraničních televizí včetně Arte.

„To je opravdu politická rétorika,“ nesouhlasí Medek, podle nějž v Evropě poslouchá vážnou hudbu asi 5 procent lidí, kteří už o tom, že Mozart měl k Praze vztah, dávno vědí. „Nemusí čekat, až přijede do Prahy Plácido Domingo a sdělí to slavnostně za přítomnosti pana ministra médiím. Co se týče ostatních lidí, tak těm je to úplně šumafuk,“ podotknul končící rektor JAMU.

„Pokud myslíme na projekty celoročních aktivit špičkových souborů s programy, které pokrývají nejvyšší kulturou celou Českou republiku, a uvědomíme-li si, že grantová podpora v těchto případech málokdy překročí milion korun, považuji rozhodnutí ministra kultury o zařazení tohoto projektu do prioritních akcí a jeho finanční podpoře, navíc v takové výši, za absurdní a nesprávné,“ uzavřela Velická.

Od tenoru k barytonu

Sám Domingo do Prahy dorazil již s několikadenním předstihem, ve středu si na setkání s novináři prohlédl originál partitury opery Don Giovanni. Spolu s ním viděli notový záznam nevyčíslitelné hodnoty, ze kterého dirigoval světovou premiéru přímo Wolfgang Amadeus Mozart, také představitel titulní role Simone Alberghini a sopranistka Kateřina Kněžíková, která bude zpívat Elviru.

Domingo při té příležitosti uvedl, že by se do Prahy rád v budoucnu vrátil jako operní pěvec. „Už ne jako tenor, ale jako barytonista, s tenorem jsem skončil před osmi lety,“ upozornil.