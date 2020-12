Autobusová stávka ochromila jižní Moravu i Šumpersko a Jesenicko

V Olomouckém kraji byla situace to poslední chvíle značně nepřehledná. Stávku ohlásily odbory pouze jednoho dopravce, ovšem toho největšího – Arrivy Morava. Týká se však pouze části jejího provozu – řidičů, kteří zajišťují dopravu v okolí Jeseníku, Šumperku, Zábřehu a Mohelnice. Celkem se do stávky zapojilo 120 řidičů.

Podle předsedy zábřežské základní organizace Odborového svazu dopravy Jiřího Drlíka mzdy řidičům nestouply. „Ale máme větší příjem, protože čekání, které se nezapočítává do fondu pracovního času, se zvedlo a peníze, které z něho jsou, nejdou do průměrné hodinové mzdy,“ uvedl.

Až během dopoledne vydal dopravce konečný seznam spojů, které pojedou. Na Jesenicku to budou pouze dálkové linky, které jezdí z Jeseníku do Prahy, Brna, Přerova a také Ostravy. Na Šumpersku jde především o část spojů MHD v okresním městě, ale i o některé další spoje. Například tak bude možné dojet ze Šumperku do Zábřehu, Hanušovic nebo Brníčka.