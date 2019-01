Zdravotní sestra Marešová nezabíjela, soud ji definitivně zprostil obžaloby

26. listopadu 2014 – Policie obvinila bývalou sestru z vražd dalších pěti pacientů. Státní zástupce podal návrh na vzetí ženy do vazby, protože se obával toho, že by obviněná mohla utéct. Ústecký okresní soud poté poslal Marešovou do vazby.

Podle olomouckého znalce Martina Dobiáše provedli původní znalci špatně už samotnou pitvu. „I to provedení pitvy vybočuje ze standardů. To, co předvedli (Jiří Závodský a Radek Matlach – pozn. redakce), označuje nezájem nebo lajdáctví. Nevím, jak bych to hodnotil jinak,“ uvedl před soudem Dobiáš.

„Je to problematika znalců, s tím se musejí vypořádat oni, případně některé další orgány,“ poznamenal soudce k rozdílnosti posudků. „Jestliže tam existují takovéto výrazné rozdíly, tak by se to asi nějakým způsobem mělo řešit, a já teď vůbec neurčuji, vůči komu ze znalců,“ uvedl předseda odvolacího soudu Michal Holoušek.

U Matlacha šlo o druhý sporný posudek za krátkou dobu

Krajský soud zahájil s Matlachem a Závodským v dubnu správní řízení. Podnět k němu dala právní zástupkyně Marešové. Lékařům hrozí vysoká pokuta nebo i vyškrtnutí ze seznamu znalců. S konečným rozhodnutím v tomto správní řízení ale krajský soud čekal na výsledek odvolání u vrchního soudu, který nyní Marešovou viny pravomocně zprostil. Matlach je ale přesvědčen, že si své závěry obhájí.

„Počkáme na písemné vyhotovení rozsudku vrchního soudu, abychom věděli, zda se odvolací soud zabýval posudkem znalce Matlacha a do jaké míry,“ řekla mluvčí krajského soudu Marcela Trejbalová. Rozhodnutí ve správním řízení by mohlo padnout nejdříve za měsíc a půl.