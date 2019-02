Asistované reprodukce jako byznys: Problém otěhotnět má stále více žen

Na to už reaguje ministerstvo zdravotnictví, které chce, aby zdravotní pojišťovny už příští rok hradily víc pokusů o umělé oplodnění a péči poskytovaly i starším ženám než dosud. „Úprava podmínek pro umělé oplodnění bude předmětem nejbližší novely zákona o zdravotním pojištění,“ uvedla mluvčí ministerstva Dana Šalamunová.

Šance na otěhotnění klesá s věkem

Zástupci zdravotních pojišťoven ale pochybují, že to bude přínosné. Šance na otěhotnění totiž s věkem výrazně klesá a pro pojišťovny by to znamenalo náklady navíc. „Lékaři stanovili tu hranici na 39 let. A to právě proto, že s přibývajícím věkem se zdravotní rizika zvyšují,“ říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

Úspěšnost cyklů umělého oplodnění meziročně stoupá, výrazněji u mladších pacientek. Efektivita však klesá s věkem ženy. Do 34 let věku má žena šanci na početí při jednom cyklu 23,5 procenta, ve věku 35 až 39 let 16,8 procenta a po čtyřicítce pouze 5,6 procenta.

V roce 2013, ze kdy jsou poslední dostupné analýzy, se v Česku narodilo po umělém oplodnění IVF (in vitro fertilizace, tedy oplodnění ve zkumavce) celkem 2393 dětí, z toho 1857 matkám do 34 let věku, 976 matkám ve věku 35 až 39 let a 106 dětí matkám starším.