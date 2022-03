Poslední ležácké dítě se s německou adoptivní rodinou stýká dodnes

Potom vyzvali matky s dětmi, aby šly nahoru do kanceláře. Dětem dali na krk cedulky, kde měly napsáno jméno a datum narození, poté je oddělili od matek. Celkem třináct dětí naložili na autokar a vezli je do Prahy, odkud byly vlakem převezeny do polské Lodže. Jedenáct z nich bylo předáno lodžskému gestapu a předpokládá se, že těch 11 dětí bylo podobně jako 82 lidických dětí zavražděno v německém vyhlazovacím táboře na území Polska Chelmna nad Nerem. Dvě děti byly předány na převýchovu do německých rodin, což byly právě sestry Jarmila a Marie Šťulíkovy. „Je to záhada, že si vybrali zrovna nás dvě, protože ostatní děti nevypadaly nějak jinak,“ řekla Jarmila Šťulíková Doležalová.

Matky, kterým vyrvali děti z náručí, prakticky hned vedli na popraviště, kde je zastřelili. „Muži stáli se zdviženýma rukama u zdi a čekali, až budou odvedeni na popraviště,“ dodal historik Jiří Kotyk. Oběti potom byly odvezeny místním pohřebním ústavem do krematoria, tam byly zpopelněny a popel byl údajně v kufrech přenesen do lesa, popřípadě vysypán do Labe. Ruiny, které zbyly z Ležáků, srovnali se zemí na podzim 1943.

V té době už se malá Jarmila Šťulíková jmenovala Kamila Paetel a žila u svých německých adoptivních rodičů a jejich dvou dcer. „Pamatuji si, že mě pan Paetel odvezl v autě do Lipové ulice do vilky, kde bydlel jako zemědělský inženýr,“ vypráví. Po válce se Jarmila, stejně jako její sestra Marie, vrátila zpátky do Československa. Staral se o ně jejich dědeček František Pelikán, který s podlomeným zdravím přežil koncentrační tábory v Terezíně a Buchenwaldu.

Se svou německou adoptivní rodinou se paní Doležalová stýká dodnes, i po téměř sedmdesáti letech od svého návratu do tehdejšího Československa. „Byla jsem u nich v Německu, děvčata i s paní Paetlovou byla ve Včelákově,“ řekla Jarmila Šťulíková Doležalová s tím, že obě sestry se k ní chovají, jako kdyby patřila do rodiny.