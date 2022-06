Zdeněk Velíšek je francouzským rytířem už i oficiálně

Jedním z motivů připoutání právě k Francii mu prý byla silná francouzsko-česká vazba z období takzvané první republiky. Stejně tak ho oslovila tvorba francouzských autorů a filosofů. „Škoda, že se mi nepodařilo předat všechny své dojmy z mládí české veřejnosti, která dnes neví, že na evropském kontinentu je země, se kterou česká země kdysi tolik souzněla,“ zalitoval.

První lekcí byl rozhovor s Miterrandem

Do Československé televize nastoupil jen několik týdnů před okupací země vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Normalizační instituce před ním o něco později zavřela dveře, podle svých slov to bral s úlevou. Vrátil se do ní až po listopadu 1989. Za svůj osud vedle televize považuje jazyky, lingvistiku a překládání.

Ve starším rozhovoru u příležitosti jeho 80. narozenin vyzdvihl setkání s někdejším francouzským prezidentem Francoisem Miterrandem. „Ten člověk byl první, se kterým jsem se setkal jako s velikým státníkem, dělal jsem s ním počátkem 90. let velký patnáctiminutový rozhovor. A Mitterrand mi jako nezkušenému učni novinářského řemesla pomáhal. Vycítil mé slabiny a pomáhal mi a já jsem poznal, jak se chová politik-gentleman vůči novináři,“ řekl v únoru 2013 pro web ČT24.cz.

Zdeněk Velíšek Komentátor světové zahraniční politiky, vynikající znalec problematiky EU, spolupracovník celé řady renomovaných redakcí, překladatel a dlouholetý člen zahraniční rubriky zpravodajství ČT, kterou také nějaký čas vedl. V současnosti je součástí týmu pořadu Horizont ČT24. Pro zpravodajský web ČT24.cz napsal celou řadu autorských blogů. Do Československé televize nastoupil v roce 1968, v roce 1970 ji musel z politických důvodů opustit. Živil se jako tlumočník a překladatel, do televize se vrátil po pádu komunismu v roce 1990 – v sedmapadesáti letech. Evropské problematice se věnoval v několika pravidelných pořadech ČT, je autorem knížek na geopolitická témata: Svět týden po týdnu (2006), Svět, o který mi jde (2007) a Svět tají dech (2009).

Při sedmdesátinách se dozvěděl, že se mu v televizi říká Francois Veterán. „Že by mi to lichotilo, to ne, pobavilo mě to. Dozvěděl jsem se to až na svých sedmdesátých narozeninách od jednoho kolegy. Připadalo mi to vtipné a věděl jsem, že to je skutečně z mého života. To někdo dobře odkoukal,“ zhodnotil přezdívku v rozhovoru v květnu 2014.