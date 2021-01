Terezínská deklarace ukotvila vznik institutu dědictví holokaustu

Nemovitý majetek obětí holokaustu by se podle deklarace měl vrátit jim nebo jejich potomkům buď ve formě věcné restituce, nebo finanční kompenzace. V případě, že vlastníci nemovitostí zemřeli bez dědiců, výnosy z takového majetku by se měly stát základem fondu, z něhož se budou financovat sociální potřeby obětem holokaustu. Finance by se měly použít i na vzdělávání o holokaustu, jeho příčinách a následcích. „Konečně se začalo mluvit o majetku, který zůstal bez dědiců. Měly by se z něj financovat sociální programy pro lidi, kteří přežili holokaust,“ pochvaloval si zástupce izraelské delegace Rone Gil-Or.

Fischer si posteskl, že díky komunistickému totalitnímu režimu nebylo možné se s nacistickou totalitní érou vypořádat dříve. „Ale ani v zemích, kde od konce války vládla demokracie, nedokázali původním majitelům navrátit arizovaný, rozkradený majetek,“ prohlásil premiér s nadějí, že Terezínská deklarace je krokem k úplnému vypořádání s následky holokaustu.

Deklarace sice není právně závazná, pro 46 signatářů prý ale znamená velký morální závazek. V Česku se oběti holokaustu soudí třeba o jednu z budov ruské ambasády nebo o několik desítek obrazů Národní galerie. Zákon o navrácení židovského majetku přišel jako poslední z restitučních zákonů v roce 1994. O ukradený majetek se smějí ucházet jen samotné oběti nebo jejich přímí potomci. Ti ale v naprosté většině společně zahynuli ve vyhlazovacích táborech.