USA zasáhlo nejrozsáhlejší sucho od začátku měření

Více či méně intenzivní sucho zažívalo na konci října 87 procent americké „osmačtyřicítky“ států, tedy USA bez Aljašky a Havaje, uvádí nejnovější hlášení vypracované ve spolupráci akademiků a federální vlády. Upozornil na to deník The Washington Post, podle kterého hodnocení stanovilo nový rekord v podílu zasaženého území.

„Newyorčané se v krizových situacích spojují. A právě teď, v době největšího sucha za poslední dobu, je potřeba, aby to Newyorčané udělali a šetřili co nejvíce vodou,“ oznámil newyorský starosta Eric Adams. „I my jako město se budeme snažit přispět svým dílem, a proto nařizuji našim městským úřadům, aby aktualizovaly své plány na úsporu vody a připravily se na jejich bezprostřední realizaci. Tím, že začneme šetřit vodou již nyní, uděláme vše pro to, abychom v létě mohli zalévat naše parky a napouštět bazény a odvrátili vážnější stav nouze způsobený suchem.“

Toto prohlášení je jen jednou z mnoha reakcí amerických politiků na historicky zřejmě nejrozsáhlejší sucho, která zemi těsně před prezidentskými volbami zasáhlo.